Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroya alınmazken, Fernando Muslera, Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan kadroda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan kadroya alınmadı. Son maçın 21 kişilik kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan listeye yazıldı.
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.
İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadromuz #KNYvGS pic.twitter.com/ImY2xL4ET2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 4, 2022
İlgili Haberler
- Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitem dolu paylaşım
- Son Dakika: Euroleague, Final Four'un Berlin'den alınıp Belgrad'a verildiğini açıkladı
- CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında iddia: Trabzonspor'a geri dönebilir
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Okul zili yerine siren çaldı
- Türk gemilerinden 26 personel tahliye edildi
- Kayseri'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
- Avrupa’da doğalgaz fiyatları yükselişte
- Kanal İstanbul’la ilgili kritik ‘Montrö’ uyarısı
- NATO'dan Finlandiya ve İsveç hamlesi
- Kablo hırsızlığından yakalanmışlardı: 2'si tutuklandı
- Sarıyer’de 10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
- Şiddet gerekçesiyle eniştesini öldürmüştü, karar verildi
- Maskesiz döneme geçiş için 'aceleci olmayın' uyarısı