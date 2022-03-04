Frutti Extra Bursaspor, Bologna'yı elinden kaçırdı!
7DAYS EuroCup 10.hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'ya 98-94 mağlup oldu.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 98-94 yenildi.
Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14'lük skorla önde geçen taraf Frutti Extra Bursaspor olsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 51-44 üstün girdi.
Bir ara farkı 18 sayıya çıkardığı üçüncü periyodu 78-73 önde bitiren ev sahibi takım, başa baş mücadeleyle geçen son çeyreğin ardından 98-94'lük skorla galibiyete ulaştı.
Grupta Frutti Extra Bursaspor 8. yenilgisini yaşadı, Virtus Segafredo Bologna ise 7. galibiyetini aldı.
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