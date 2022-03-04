CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında iddia: Trabzonspor'a geri dönebilir

04 Mart 2022 Cuma, 13:59

Rusya’nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Bu oyunculardan birisi de milli yıldız Yusuf Yazıcı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf'un satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor’un kulübü Lille ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONU İLE DÖNEBİLİR

Fransız ekibi Trabzonspor’a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya’dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille’e dönüşünün ardından eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor’a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği de aktarılan bilgiler arasında.

2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisinde 89 maçta 16 gol ile 10 asist yaptı ve toplamda 26 gole katkı sundu.



