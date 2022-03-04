CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında iddia: Trabzonspor'a geri dönebilir
Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye geri dönebileceği iddia edildi. Haberde, kararın Yusuf Yazıcı'ya bırakıldığı belirtildi.
Rusya’nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Bu oyunculardan birisi de milli yıldız Yusuf Yazıcı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf'un satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor’un kulübü Lille ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.
SATIN ALMA OPSİYONU İLE DÖNEBİLİR
Fransız ekibi Trabzonspor’a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya’dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille’e dönüşünün ardından eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor’a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği de aktarılan bilgiler arasında.
2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisinde 89 maçta 16 gol ile 10 asist yaptı ve toplamda 26 gole katkı sundu.
İlgili Haberler
- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı
- Frutti Extra Bursaspor, Bologna'yı elinden kaçırdı!
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- BM Ukrayna kaynaklı mülteci sayısını açıkladı
- 29 Ekim Kadınları Derneği’nde başkan yeniden Bozkurt
- Halil Dervişoğlu'nun babasından Galatasaray'a gönderme!
- 'İzmir, İstanbul'dan bile riskli'
- Doğu kara teslim oldu: 1353 yere ulaşım yok
- Duygu Delen davasında karar
- Putin, komşu ülkelere seslendi
- Euroleague'den şaşırtıcı Final Four kararı!
- 'Balyoz kumpası' davasında karar
- Avrupa ülkelerinden Rusya'nın saldırısına tepki