Süper Lig'de 16 yıllık ambargo devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Süper Lig'de 16 yıldır süren gelenek devam etti.
Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de bitime iki hafta hala şampiyonluk ipini en önde göğüsledi. Bu sonucun ardından Süper Lig'de 16 yıldır süregelen hegemonya devam etti.
EN SON ŞAMPİYON OLAN YABANCI HOCA: ZICO
Okan Buruk ile birlikte Süper Lig'de tam 16 yıldır Türk teknik direktörlerin yönettiği takımlar şampiyonluk yaşadı. En son 2006-07 sezonunda Zico Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştırmıştı.
Son 16 yılda Türk teknik direktörlerin yaşadıkları şampiyonluklar şu şekilde:
Cevat Güler 2007-2008 (Galatasaray)
Galatasaray 79 puanla 17. şampiyonluğunu elde etti.
Mustafa Denizli 2008-2009 (Beşiktaş)
Beşiktaş 71 puanla 13. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
Ertuğrul Sağlam 2009-2010 (Bursaspor)
Bursaspor 75 puanla tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Ertuğrul Sağlam
Aykut Kocaman 2010-2011 (Fenerbahçe)
82 puan toplayan Fenerbahçe tarihindeki 18. şampiyonluğunu ilan etti.
Fatih Terim 2011-2012 (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde 18. kez ipi göğüsledi.
Fatih Terim 2012-2013 (Galatasaray)
3. haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan Galatasaray, 71 puanla üst üste ikinci, toplamdaysa 19. şampiyonluğuna ulaştı.
Ersun Yanal 2013-2014 (Fenerbahçe)
Fenerbahçe 74 puan topladığı sezonda, bitime 3 hafta kala toplamdaki 19. şampiyonluğunu kazandı.
Hamza Hamzaoğlu 2014-2015 (Galatasaray)
Sezonu 77 puanla tamamlayan Galatasaray 20. şampiyonluğunu kazanıp dördüncü yıldızı takan ilk takım oldu.
Hamza Hamzaoğlu
Şenol Güneş 2015-2016 (Beşiktaş)
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde 79 puan toplayarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı.
Şenol Güneş 2016-2017 (Beşiktaş)
Beşiktaş ligi 77 puanla şampiyon olarak tamamladı ve 15. şampiyonluğunu elde ederek 3. yıldızı armasına ekledi.
Fatih Terim 2017-2018 (Galatasaray)
Galatasaray, Fatih Terim komutasında 75 puanla 2017-2018 sezonunda şampiyon olma başarısını gösterdi.
Fatih Terim 2018-2019 (Galatasaray)
Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna 2018-2019 sezonunda ulaştı.
Okan Buruk 2019-2020 (Başakşehir)
Pandemi şartlarıyla tamamlanan 2019-2020 sezonunu en önde tamamlayan Başakşehir, tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.
Sergen Yalçın 2020-2021 (Beşiktaş)
Beşiktaş 84 puan topladığı 2020-2021 sezonunda ipi en önde göğüsleyip tarihinde 16. kez şampiyon oldu.
Abdullah Avcı 2021-2022 (Trabzonspor)
Şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda son veren Trabzonspor sezonu 81 puan ile tamamladı.
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