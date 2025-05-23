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Dimitris Giannakopoulos: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

Dimitris Giannakopoulos: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

23.05.2025 23:31:00
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Dimitris Giannakopoulos:

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Giannakopoulos, "Diğer takımlar gibi Final Four'da yer almayı kutlamıyoruz. Biz Panathinaikos'uz ve başarısız olduğumuzda taraftarlarımızın kulaklarını okşamamıza ve saklanmamıza gerek yok. Bu yıl başarısız olduk ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz! Bugün herkes performansının altında kaldı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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