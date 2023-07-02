Ezgjan Alioski'den Fenerbahçe'ye veda!
Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye veda etti.
Fenerbahçe'nin geçen sezon Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'den ayrıldı.
Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'ye veda etti.
Ezgjan Alioski
Alioski'nin veda mesajı şu şekilde:
"Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler.''
ALIOSKI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Alioski, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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