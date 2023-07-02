Fenerbahçe Ryan Kent'i renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçen sezon İskoçya Ligi'nde Rangers forması giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:45
Fenerbahçe Ryan Kent'i renklerine bağladı
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Fenerbahçe, Rangers'dan ayrılan Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ryan Kent

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Ryan Kent’e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

İngiliz futbolcu, geçen sezon Rangers formasını giydiği 44 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetti.


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