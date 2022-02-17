Dimitris Pelkas: Takım olarak galip gelmeliyiz

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:29

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti.

Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi atarken, Prag ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr attı. Fenerbahçe tribüleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pelkas, "Takım olarak galip gelmeliyiz, o mantaliteyi sahaya koymamız gerekiyor. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik ama başaramadık. Ligde, sıradaki maçımızda galibiyetle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Şubat'ta oynanacak.