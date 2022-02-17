Dimitris Pelkas: Takım olarak galip gelmeliyiz
Fenerbahçe'nin hücum oyuncularından Dimitros Pelkas, Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pelkas, "Ligde galibiyetle devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti.
Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi atarken, Prag ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr attı. Fenerbahçe tribüleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pelkas, "Takım olarak galip gelmeliyiz, o mantaliteyi sahaya koymamız gerekiyor. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik ama başaramadık. Ligde, sıradaki maçımızda galibiyetle devam etmemiz gerekiyor" dedi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Şubat'ta oynanacak.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe nasıl tur atlar? Deplasman golü kuralı geçerli mi? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak?
- Kadıköy'de Fenerbahçeliler yönetimi istifaya davet etti, Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı
- Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Bayern Münih beraberliği son dakikalarda kurtardı!
- Liverpool İtalya'da zorlanmadı!
- Biri bizi trend topik yapıyor
- Esas sorun: Doymayan para hırsı!
- İzne bağlı suçlarda tutuklama - Hamdi Yaver AKTAN
- Toprağı, hayvanı, insanı aç Türkiye - Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN
- Türkiye İktisat Kongresi 99 yaşında - E. Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ
- Özel okul öğretmenleri neler yaşıyorlar?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!