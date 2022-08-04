Dinamo Kiev, evinde Sturm Graz'ı mağlup etti

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:05

Şampiyonlar Ligi hız kesmeden devam ederken Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, Sturm Graz'ı tek golle geçti.

Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi serüvenine devam eden Dinamo Kiev, bir üst turda Sturm Graz ile karşılaştı. Bu karşılaşmada Mircea Lucescu'nun öğrencileri galibiyete ulaşırken bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti.

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golü eski Fenerbahçe'li futbolcu Oleksandr Karavaev attı.

İlk karşılaşma Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Polonya'nın Lodz kentinde oynandı. Rövanş maçı ise 9 Ağustos'ta Avusturya’da oynanacak.

Organizasyonda dün oynanan müsabakaların sonuçları şu şekilde:

Karabağ-Ferencvaros: 1-1

Bodo/Glimt-Zalgiris: 5-0

Maccabi Haifa-Apollon: 4-0

Dinamo Kiev-Sturm Graz: 1-0

Kızılyıldız-Pyunik: 5-0