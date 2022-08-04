Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski: 'En büyük kulüpteyim'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:09

Fenerbahçe, takımın yeni transferlerinden Ezgjan Alioski'nin kulüpteki ilk gününü ve Makedon sol bekin açıklamalarını paylaştı.

Alioski’nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu hoş karşılama için çok teşekkürler. Başlangıç itibari ile şimdiden Türkiye'de olmak, beni bekleyen harika insanlarla olmak, beni çok mutlu ediyor. Bana gösterilen bu sıcak karşılama, beni evimdeymişim gibi hissettiriyor."

"Uzun bir yoldu. Bu süreç içerisinde oldukça bekledim. Ama asla umudumu kaybetmedim. Aklımda ve odağımda daima Fenerbahçe vardı. Bu buluşmanın gerçekleşeceğine inandım. Bir şeylerin olacağına güçlü bir şekilde inanırsanız, sonucunda bu gerçekleşir. Gerçekten çok mutluyum. Buradayım, en büyük kulüpteyim"

"Fenerbahçe'nin sizinle ilgilenmesi, sizi oldukça şaşırtan bir his. Bunu etrafınızdaki insanlara kolay bir şekilde açıklayamazsınız. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takım sizinle ilgileniyorsa, aklınızdan direkt Fenerbahçe'ye gitmeyi arzularsınız."

“FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK”

"Fenerbahçe'yi duyduğunuzda söyleyecek fazla bir şey yoktur. Zaten ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilirsiniz. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin ismi geçtiğinde, onun kim olduğunu bilirsiniz. Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Tarihi kupalarla dolu. Ve bu büyük kulübün olmak istediği yere dönmesi gerekiyor. Bunları Fenerbahçe ile tekrar gerçekleştirmek için hazırım. Bu kulübe transfer olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım."

"Fenerbahçe taraftarına attığı mesajlardan dolayı ve her şey için çok teşekkür ederim. Sizlerle stadımızda bir araya geleceğim için çok mutluyum. Birçok başarıyı ve zaferleri birlikte elde edebiliriz. Kupayı birlikte kaldırabiliriz, bunu yapacağız. Yakın zamanda görüşmek üzere."