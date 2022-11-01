Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı. Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 4 ismin tedavileri sürüyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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