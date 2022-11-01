Son Dakika: UEFA, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemini değiştirdi
UEFA, 3 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemini değiştirdi. Göreve Ivan Bebek yerine Marin Vidulin atandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Kasım Perşembe günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA, maçın hakemlerini açıklarken 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek ismi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.
UEFA, Ivan Bebek yerine 4. hakem olarak Marin Vidulin'i görevlendirdi.
IVAN BEBEK NİYE TEPKİ GÖRÜYOR?
2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.
Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.
Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.
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