Son Dakika: UEFA, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemini değiştirdi

01 Kasım 2022 Salı, 14:13

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Kasım Perşembe günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA, maçın hakemlerini açıklarken 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek ismi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

UEFA, Ivan Bebek yerine 4. hakem olarak Marin Vidulin'i görevlendirdi.

IVAN BEBEK NİYE TEPKİ GÖRÜYOR?

2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.