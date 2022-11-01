Okan Buruk'tan flaş 'şampiyon Fenerbahçe' sözleri! 'İşimize yarar'

01 Kasım 2022 Salı, 13:53

VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maç aradan sonra 3 puan kazandı.

Derbi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Ajans1905'e konuştu. Karagümrük galibiyetinden sonra çıkışlarının süreceğini iddia eden Buruk, basında kendisine karşı bir linç kampanyası olduğunu iddia etti.

"MEDYANIN FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON İLAN ETMESİ İŞİMİZE YARAR"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Beşiktaş maçı için sloganımız; her şey Galatasaray için... Kulağımızı kapattık, işimize konsantre durumdayız. Galatasaray daha iyi olacak. Derbide çıkışımız sürecek. Taraftarımız bizlere güvensin. Fenerbahçe'nin çıkışıyla ilgili de "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar."

"Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor. İyi yoldayız. Taraftarlarımız bize destek versin. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Kulağımızı kapattık, işimize konsantre olduk."