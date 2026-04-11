Dinamo Zagreb'de Dominik Livakovic çıkmazı

11.04.2026 12:14:00
Cumhuriyet Spor
Dominik Livakovic'i geri döndürmek isteyen Dinamo Zagreb'in tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'deki yüksek maaşı ve İtalyan kulüplerinin ilgisi nedeniyle zorlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kariyer planlamasıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Hırvat basınından Jutarnji'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb tecrübeli eldivene 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ancak transferin önünde ciddi mali engeller bulunuyor.

MALİ ŞARTLAR ZORLUYOR

Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi kapsamında toplamda 5 milyon Euro net kazanç elde etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın Dinamo Zagreb'in oyuncu için ayırabildiği maksimum yıllık maaş bütçesinin 1 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Hırvat kulübünün, bu transferi bonservis bedeli ödemeden, Fenerbahçe'nin maaş yükünden kurtulma isteğini fırsata çevirerek bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Haberde, Livakovic ile sadece eski kulübünün değil, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino'nun da ilgilendiği kaydedildi. İtalyan kulüplerinin, Dinamo Zagreb'e oranla çok daha yüksek maaş teklifleri sunabileceği vurgulanıyor.

SEÇİMLER SÜRECİ GECİKTİRİYOR

Dinamo Zagreb cephesinin Fenerbahçe ile henüz resmi temas kurmamasının nedeni olarak kulüpteki yaklaşan başkanlık seçimleri gösterildi. Kulüp yönetimindeki bu belirsizliğin, transfer görüşmelerinin başlamasını engellediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe UEFA'ya şikayet etmişti: FIFA’dan Ivan Bebek için Dünya Kupası kararı! FIFA, 17 Mart 2016'da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vuran Hırvat hakem Ivan Bebek’e Dünya Kupası'nda görev verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı: Üç yıldız listede yer almadı! Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar'a hırsızlık şoku! Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz'daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolar çalınan yıldız futbolcu, durumu fark eder etmez polise giderek şikayetçi oldu.