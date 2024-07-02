Diogo Costa kalesinde devleşti: Portekiz çeyrek finali penaltılarda aldı!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:47

Güncelleme: 02.07.2024 - 00:48

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Frankfurt Arena'da oynanan maçın normal süresi ve uzatmalarında gol sesi çıkmazken, uzatmaların 105. dakikasın Cristiano Ronaldo'nun yararlanamadığı penaltı atışı maça damgasını vurdu.

Kaçırdığı penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo, takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

Penaltıya yoğun itirazlarda bulunan Slovenya Teknik Direktörü Matjaz Kek ise direkt kırmızı kartla oyun alanının dışına çıkarıldı.

DIOGO COSTA 3 PENALTI KURTARDI

Penaltı atışlarına damga vuran Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtarmayı bildi. Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltı atışlarını gole çevirdi.

Penaltı atışlarında rakibini 3-0 mağlup eden Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Slovenya ise turnuvaya son 16 turunda veda etmiş oldu.