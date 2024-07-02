Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı
Euro 2024 son 16 turunda Slovenya karşısında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı.
Euro 2024 son 16 turunda Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.
Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak çıkardı. İlk uzatma devresinin sona ermesiyle Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.
Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo’nun gözyaşları ?? pic.twitter.com/30ZZLjFYoo— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2024
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