Portekiz maçındaki hatalar için eleştiriler Montella’ya yöneldi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Gürcistan karşılaşmasında attığı golle tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Arda Güler’i “yorgunluk” gerekçesiyle yedek bırakan Montella’nın yine ilk maçın etkili isimlerinden Kenan Yıldız’a şans vermemesi tepki çektiği noktaların başında geliyor. Sakatlık riski bulunduğunu belirttiği Arda’yı 70. dakikada oyuna alan İtalyan hoca bir anlamda kendiyle çelişti. Kadro istikrarı yakalayamayan, ideal 11’i ve oyun stratejisi olmayan Ay-Yıldızlılar, skor olarak geriye düşünce sahada tamamen demoralize oldu.

Arda’nın ilk 11’de olmayışını dünya basını da şaşkınlıkla değerlendirdi.



SAVUNMA ALARMI!

Gürcistan maçında savunmada yaşanan hatalar, Portekiz karşısında da devam etti. Montella yönetimindeki Milli Takım’ın bu zaafı, şampiyona öncesi hazırlık döneminde de dikkat çekmişti. Buna karşın İtalyan hocanın, “Biz iyi olan yönlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz” ifadesini kullanması, takımın antrenman tekniklerini ve çalışma metodunu sorgulanır hale getirdi. Yine kadroda Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy gibi iki santrfor varken Montella’nın 4-6-0 dizilişindeki forvetsiz oyunu, kanatta daha etkili olmasına rağmen Barış Alper’in ısrarla bu mevkide şans bulamaması Montella’nın eksileri arasında... Abdülkerim’in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi, Samet’in sakatlanması Çekya maçı öncesi stoper hattının değişmesi anlamına geliyor. Montella, Kaan Ayhan-Merih DemiralAhmetcan Kaplan üçlüsünden ikisine şans verecek.

HAKAN: ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

Ay-Yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Çalhanoğlu, “Kazandığımızda herkes bizi gökyüzüne kadar çıkarıyor ama kaybettiğimizde aşırı derecede eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncularımız bunu kabullenemiyor. Eski milli futbolculardan da eleştiriler geliyor. Ben onları Allah’a havale ediyorum” dedi. Milli futbolcu, “Arda’nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı” diye konuştu.

CENK: FORMA İSTİYORUM

Cenk Tosun: Hocamız futbolun içinden geldiği için dilimizden anlıyor. Hoca gibi değil de arkadaş gibi yaklaşarak herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Fakat beni neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini de bilmediğim için taktik gereği olduğunu düşünüyorum. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum.

