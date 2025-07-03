Diogo Jota'nın ölümü futbol dünyasını sarstı! 'Sıra dışı bir insandı'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti. Jota'nın trajik ölümü futbol dünyasını derinden sarstı.

İşte Türkiye'den ve dünyadan Diogo Jota'nın ardından yapılan paylaşımlar:

UEFA: "Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte."

Liverpool: "Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, kardeşi Andre ile birlikte İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Liverpool FC şu an için daha fazla yorumda bulunmayacak ve Diogo ve Andre'nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyor. Bu kişiler, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalışıyorlar. Biz de onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

Portekiz Futbol Federasyonu: "Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın bu sabah İspanya'da ölümüyle sarsıldı. Diogo Jota, A Milli Takım formasıyla 50'ye yakın maça çıkmış, fantastik bir oyuncudan çok daha fazlası olan, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, neşesi bulaşıcı, camiada referans gösterilen sıra dışı bir insandı. Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo ve André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına, ayrıca oyuncuların sırasıyla oynadığı kulüpler olan Liverpool FC ve FC Penafiel'e en derin taziyelerini sunar. Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve André Silva'nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına geliyor ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Premier Lig: "Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Manchester United: "Bugünkü yürek parçalayıcı haberin ardından Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre'nin yakınlarına ve Liverpool FC ile bağlantılı olan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz."

Tottenham Hotspur: "Diogo Jota'nın vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyduk. Bu inanılmaz zor zamanda, düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz ailesi, arkadaşları ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkesle birlikte."

Manchester City: "Manchester City'deki herkes, Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok ve üzüntü yaşadı. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Rahat uyu, Diogo."

Chelsea: "Chelsea FC'deki herkes, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Bu inanılmaz zor zamanda, düşüncelerimiz aileleri, arkadaşları ve Liverpool FC'deki herkesle birlikte."

Everton: "Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü içindedir. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte."

Barcelona: "FC Barcelona, ​​Liverpool FC oyuncusu Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin kaybıyla ilgili en içten taziyelerini iletmek ister. Huzur içinde yatsınlar."

Atletico Madrid: "Atletico Madrid, eski oyuncusu Diogo Jota ve kardeşi Andre Jota'nın vefatıyla ilgili trajik haberle sarsıldı. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın."

Juventus: "Juventus, Diogo Jota'nın ani kaybından dolayı en derin taziyelerini iletirken, ailesine, sevdiklerine ve Liverpool'a başsağlığı diliyor."

AC Milan: "AC Milan, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktadır. Ailelerine, arkadaşlarına ve yas tutan herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yatsınlar."

FC Porto: "Porto Futbol Kulübü yas tutuyor. Diogo Jota'nın ve aynı zamanda gençlik kategorilerinde sporcumuz olan kardeşi Andre Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi şok ve derin bir üzüntüyle iletiyoruz. Nur içinde yatsın."

Sporting Lizbon: "Sporting CP, Portekizli milli oyuncu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletiyor. Bu zor zamanda tüm aileye en derin taziyelerimizi iletiyoruz."

Benfica: "Benfica, Diogo Jota ve André Silva'nın vefatlarından dolayı en derin taziyelerini sunar. Bu derin acı zamanında, Kulüp ulusal yas sürecine katılıyor ve aile, dostlar ve bu telafisi imkansız kayıpları hisseden herkesle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor."

Beşiktaş: "Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın."

Fenerbahçe: "Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte. Nur içinde yatsın."

Galatasaray: "Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk. Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor."

Trabzonspor: "Kalplerimiz Liverpool ve Diogo Jota'nın kaybından dolayı yas tutan herkesle birlikte. Çok trajik bir kayıp. Allah rahmet eylesin."

Samsunspor: "Diogo Jota ve kardeşinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol dünyasını yasa boğan bu derin kayıp zamanında, ailesine, sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve tüm Liverpool camiasına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Kocaelispor: "Liverpool'un başarılı futbolcusu Diogo Jose Teixeira da Silva'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Liverpool camiasına ve Jota'nın sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz."



