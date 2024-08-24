Dirk Kuyt bizzat istedi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda!
Belçika takımlarından Beerschot'un, Fenerbahçe'den Omar Fayed'i kiralamak için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Beerschot, Fenerbahçe'den Omar Fayed'i kiralamak istiyor.
Sarı-lacivertliler, transfere sıcak bakıyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Beerschot teknik direktörü Dirk Kuyt oyuncunun transferini bizzat istedi.
OMAR FAYED'İN KARİYERİ
Omar Fayed, Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başladı.
2023/24 sezonda Fenerbahçe'ye imza atan 21 yaşındaki Mısırlı stoper, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçirdi.
Genç futbolcu, kariyeri boyunca 50 maçta süre aldı.
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