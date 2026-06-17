Final serisinde avantajı kaptı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i deplasmanda devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 82-71 kazandı ve seride 2-1 öne geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Derbiye Beşiktaş GAİN üç sayı çizgisinin gerisinden, Fenerbahçe Beko ise pota altından peş peşe bulduğu basketlerle başladı. Siyah-beyazlılar, dış atış isabetleriyle 7. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 21-13. Sarı-lacivertli takım, çeyreğin son bölümünde hücumda isabet yüzdesi düşen Beşiktaş karşısında boyalı alanı iyi kullanarak sayılar üretse de Beşiktaş, ilk periyodu 23-19 üstün kapattı.

Beşiktaş, ikinci çeyreğe Anthony Brown'ın üç sayılık isabetleriyle giriş yaptı. Fenerbahçe Beko ise ilk periyotta olduğu gibi topu hızlı paylaşarak pota altından üst üste basketler kaydetti. Sarı-lacivertliler, 14. dakika biterken oyuna dengeyi (31-31) getirdi. Konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden ve peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 17. dakikada üstünlüğü eline aldı: 34-37. Hücum ribauntlarıyla etkili olan Fenerbahçe, devreye 43-40 önde girdi.

İkinci yarıya 10-2'lik seriyle başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada Hall'un üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 42-53. Rakibine 9-2'lik seriyle karşılık veren Beşiktaş, Dotson'ın pota altından kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 4 sayıya (51-55) düşürdü. Çekişmeli geçen çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, final periyoduna 64-58 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte Melli ve Hall ile hücumda tempolu oyununu sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Dotson'ın çabalarına rağmen farkı kapatamadı. Son bölümde Beşiktaş'ta yorgunluk gözlenirken sarı-lacivertli takım, Horton-Tucker'ın üç sayılık basketiyle son 2 dakikaya 11 sayılık avantajla girdi: 69-80. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, derbiyi 82-71 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, seride 2-1 öne geçti.

3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM ŞAMPİYON

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

DUSAN ALIMPIJEVIC İHRAÇ EDİLDİ

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, derbi maçın üçüncü çeyreğinde diskalifiye oldu.

Sırp çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle üst üste teknik faul alarak ihraç edildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

Beşiktaş GAİN: Yiğit Arslan 3, Dotson 22, Anthony Brown 22, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 3, Berk Uğurlu 5, Morgan 8, Canberk Kuş, Thomas 4

Fenerbahçe Beko: Hall 15, Horton-Tucker 13, Tarık Biberovic 8, Melli 17, Birch 11, James Metecan Birsen 2, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5

1. Periyot: 23-19

Devre: 40-43

3. Periyot: 58-64