Dirk Kuyt'a sürpriz talip!
Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir adres yazıldı.
Kıbrıs ekibi Apollon Limassol, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vladan Milojevic ile yollarını ayırdı.
Voetbal International'da yer alan habere göre, Teknik Direktör arayışlarına başlayan Kıbrıs temsilcisinin Dirk Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği belirtildi.
KARAR AŞAMASINDA
Son olarak Ado Den Haag'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı için henüz net kararın verilmediği ifade edildi. Kuyt'da karar kılınırsa şu anda Bayern Münih'te altyapı antrenörü olan Roy Makaay da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
Ado den Haag'ın başında 17 maça çıkan Hollandalı, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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