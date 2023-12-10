Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: İşte dev derbinin tartışmalı pozisyonları!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:26

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:26

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbinin tartışmalı kararları, eski hakemler tarafından yayıncı kuruluşta değerlendirildi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı doğru karar. Samet topa dokunamıyor, Cenk'e müdahalesi var. Samet'in sarı kartı da doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı doğru. Sonrasında çıkan kartlar da doğru.

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Sonrasında hakem doğru kartlar gösteriyor. Atilla Karaoğlan çok kötü bir maç yönetti ama çok şanslıydı. VAR hakemi Özgür Yankaya'ya güzel bir takım elbise alsın. Özgür Yankaya, onu kurtardı.

- Necip'in Tadic'e faülünde sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Bu artık sarı kart. Çünkü Necip niyetini belli etti. Sırayla fauller yaptı.

Bülent Yıldırım: Uyarı yoksa, oyuncu faüllerine devam eder.

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncular, Necip'in faullerine isyan etti. Kart beklediler. Necip olsam, ben de faüllere devam ederim. Çünkü kart çıkmıyor.

NECİP KART GÖRMELİ MİYDİ?

- 45+1. dakikada Salih'in Szymanski'ye ceza sahasında müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Burada penaltılık bir şey yok. Ancak Szymanski kendini atsa, sabaha kadar konuşurduk bu pozisyonu.

Bahattin Duran: Top burada Szymanski'nin kontrolünde değil. Salih'in müdahalesi var ama bence penaltı için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Bence de temiz pozisyon.

- Necip'in Szymanski'ye faülünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Burada bir sarı kart olmalıydı.

Bahattin Duran: Sarı çıkmalıydı.

Bülent Yıldırım: Sarı kartlık hamle.

TAYFUR'UN İPTAL EDİLEN KIRMIZI KARTI

- Eric Bailly'nin Szymanski'ye müdahalesinde penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Dzeko dizlerinin üzerine çöktü ve penaltı olduğunu söyledi. Hakemin önü açık. Neden penaltı vermediğini anlayamadım. Net bir penaltı ve sarı kart. VAR olmasa, bugün çok kötü olurdu.

Deniz Çoban: Atilla Karaoğlan acaba VAR'ı mı test etti? buna penaltıyı direk çalmamanın izahı yok. Beşiktaşlı oyuncu bile penaltı çalar buna.

Bülent Yıldırım: Atilla Karaoğlan gerçekten çok şanslıydı. En doğru açıdaydı. Çok net bir penaltıyı kaçırdı.

- Tayfur Bingöl'ün iptal edilen kırmızı kartının sarıya dönmesi doğru mu?

Deniz Çoban: En doğru karar sarı kart. Bu kadar kart çıkmazken, buna kırmızı çıkması da ayrı bir konu. Amartey yetişebilirdi, o yüzden sarı. VAR'daki Özgür Yankaya belki de risk aldı, müdahale etti. MHK'nin buna ne diyeceğini merak ediyorum. Bariz gol şanslarında VAR'ın karışmamasının daha doğru olduğunu söylediler. Ben kabul etmiyorum ama geçmiş maçlarda öyle oldu. VAR günü ve maçı kurtardı. Ancak maçı Fenerbahçe kazanamasaydı, ortalık karışırdı.

Bahattin Duran: En doğru karar benim için de sarı kart. UEFA'nın hakem eğitim paketinde benzer pozisyona kırmızı çıkmış, UEFA ise 'VAR karışamaz' demiş. Özgür Yankaya'nın bu müdahalesini, bu maç ve bizim ülkemiz özelinde vicdanen doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: UEFA ne derse desin, VAR protokolünde ne yazarsa yazsın... Galatasaray - Alanyaspor maçında Sacha Boey atıldı, VAR müdahale etmedi. O hakemi kaybettik. Bu tip bir sürü örnek var. Burada yoruma açık bir şey yok zaten. VAR müdahale ederek maçı kurtardı. Çünkü kırmızı kart maçın kaderini değiştiren karar. Özgür Yankaya'yı kutlarım.

CENGİZ İLE BAILLY'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

- Szymanski'nin ortasında Eric Bailly'nin elle oynamasına penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: VAR müdahalesi doğru. Pozisyon penaltı.

Bahattin Duran: Net penaltı, VAR müdahalesi çok doğru.

Bülent Yıldırım: Doğru penaltı.

- Eric Bailly'nin Cengiz Ünder'e müdahalesinde penaltı olur mu?

Bahattin Duran: Yan yana oyuncular. Cengiz kendini kolay yere bırakıyor. Penaltı değil.

Deniz Çoban: Penaltı yok. 27 pozisyon değerlenirdik, 18 tanesine yanlış demişiz. %66 kararının yanlış olduğunu söylemişiz. Çok yüksek bir başarısızlık.

Bülent Yıldırım: Cengiz kendini yere bırakmıyor, çok güçsüz. O yüzden düştü. Penaltı yok.