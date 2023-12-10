Fenerbahçe dev maçta 10 kişiyle 3 puanı aldı!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
67. dakikada Gülbin Hiz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.
TEKNİK DİREKTÖR DE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya da 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 33 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla birlilkte lider Galatasaray ile puanını eşitledi.
Ligde 7. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Hakkarigücü Spor'u ağırlayacak.
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