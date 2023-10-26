Süper Lig'e döneceği iddia edilmişti: Konyaspor'dan Dirk Kuyt açıklaması!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:42

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:43

Yeni teknik direktörünü belirleme noktasında acele etmeyen Konyaspor'da gündeme tanıdık bir isim daha eklendi.

Konyaspor, ülkemizde daha önce Fenerbahçe'de futbol oynamış ve son olarak ADO Den Haag'ı çalıştırmış Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt'u gündemine aldı.

Dirk Kuyt

BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada, "Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Alternatiflerden birisi ancak anlaşma yok. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka bir alternatif daha var" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de üç sezon top koşturan Hollandalı yıldız 37 gol atma başarısı göstermişti. Kariyerini Feyenoord'da bitirerek ülkesi Hollanda'da teknik direktörlük hayatına başlayan Kuyt, Quick Boys kulübünde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Feyenoord U19 takımının başında 48 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı 1.54 puan ortalaması ile görevinden ayrıldı. Daha sonra Hollanda 2.Lig ekibi ADO Den Haag'ın başına geçen Kuyt, çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak görevinden ayrıldı.