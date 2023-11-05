Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklandı... Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün toplam borcu açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı.
Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.
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