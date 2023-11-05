Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor... Ali Koç'tan önemli açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un toplantıda önemli bir konuşma yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:13
Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor... Ali Koç'tan önemli açıklama!
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün (pazar) gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başlayacak.

Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim yapılacağı da belirtildi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ali Koç, cuma günü katıldığı canlı yayında, "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü" sözlerini kullanmıştı.


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