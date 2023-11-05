Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na Mustafa Kemal Atatürk damgası!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda, hologram yansıtılarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması ile başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SESİNDEN 10. YIL NUTKU
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı.
Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılmasının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanvekili seçimi yapılacak.
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