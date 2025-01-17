Divan toplantısına katılmamıştı: Dursun Özbek, ameliyat edildi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisi ile ameliyat edildi.
Galatasaray Kulübü geçtiğimiz gün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirmiş ve Dursun Özbek bu toplantıya katılamamıştı.
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Dursun Özbek'in rahatsızlığı olduğunu belirtmişti.
HT Spor'un haberine göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'te bağırsak daralması teşhis edildi.
Özbek'in hastalığının tedavisi için ameliyat edildiği belirtildi.
Etiketler: #dursun özbek #galatasaray #ameliyat
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