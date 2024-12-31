Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına mesaj!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl için bir açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün hesabından yeni yıl için bir açıklamada bulundu.
Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:
"Sevgili Galatasaraylılar,
Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Bu duygu ve bilinçle 2024 senesini başarılarla, zaferlerle geride bırakıyoruz.
Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik.
Tüm branşlarımızda da başarı için, kulübümüzü daha ileriye taşıyacak projelerimizde kısa zaman içinde yaşanacak gelişmelerle birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir gelecek bekliyor.
Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ediyorum."
Spor Haberleri
- Tümer Metin'den flaş Fatih Terim iddiası!
- Mikautadze'den taraftarları heyecanlandıran hareket!
- Championship ekibinden Wayne Rooney kararı!
- Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Ameliyat oldu!
- Fenerbahçe'de, Hatayspor hazırlıkları devam ediyor
- NBA lideri Cavaliers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
- Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına mesaj!
- İspanyol takımından Yunus Akgün hamlesi!
- Alanya'da Razgatlıoğlu'na şehrin anahtarı verildi
- Trabzonspor'da hedef Manchester United'ın yıldızı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti