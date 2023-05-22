Divock Origi kimdir, kaç yaşında, nereli? Divock Origi hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:26

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:26

Sporx'in İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'tan derlediği haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi'yi transfer etmek istiyor. Haberde, Origi'yi Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig ekibi West Ham United'ın da istediği ve bu transfer için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Divock Origi'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DİVOCK ORİGİ KİMDİR?

Divock Origi, 18 Nisan 1995'te Belçika'da doğdu. Origi, 24 Ocak 2013 tarihinde Lille'in A takımına yükseldi. İlk maçına Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013'te oynanan Troyes maçında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü attı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Origi, 29 Temmuz 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille'e tekrar 1 yıllığına kiralandı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots, Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.

Origi,Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etti. Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girdi. İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetti ve maçı 1-0 Belçika kazandı. Origi, Belçika millî takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar geldi.

DİVOCK ORİGİ'NİN KARİYERİ



Altyapı kariyeri

2001-2010 Genk

2010-2012 Lille

Profesyonel kariyeri

2012-2014 Lille

2014-2022 Liverpool

2014-2015 Lille

2017-2018 Wolfsburg

2022- Milan

Millî takım kariyeri

2010 Belçika U-15

2010-2011 Belçika U-16

2011 Belçika U-17

2012-2013 Belçika U-19

2014-2015 Belçika U-21

2014- Belçika