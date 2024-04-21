Diyarbakır'da olaylı maç: 14 gözaltı

Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdırspor karşılaşmasında, sahte ve karaborsa biletler nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi stadyuma giremedi. Çıkan olaylarda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 18:14
Diyarbakır'da olaylı maç: 14 gözaltı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla lider Amed Sportif Faaliyetler, 68 puanla 3'üncü yer alan ve Play- Off hesapları yapan Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk etti. Karşılaşma için, çevre illerden de gelen takviye polis ekipleriyle 6 bin 100 polis görev aldı. Büyükşehir Belediyesi de 2 farklı noktada LED ekranlar kurarak seyircilerin karşılaşmayı izlemesini sağladı. Emniyet verilerine göre maç için kente 600 bin civarında kişi geldi.

STAT TAMAMEN DOLDU, 3 BİN KİŞİ DIŞARIDA KALDI

Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu da tamamen doldu. Sahte ve karaborsa biletler nedeniyle, biletli ve kombine bilet sahibi yaklaşık 3 bin kişi dışarıda kaldı. İçeri girmek isteyen taraftarlardan bazıları, polise taş ve yabancı madde attı.

Çıkan olaylarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekipleri, polis aracından "Burada bir olumsuzluk olabileceğini bildiğimiz için kent meydanında veya 15 Temmuz parkında izleme alanları, büyük dev ekranlar oluşturuldu. Tekrar ediyorum. Kolluk kuvvetleri müdahale etmeyecek. Biz burada vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Münferit müdahaleler istemiyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yok yere vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Fazla bilet veya sahte bilet süreciyle alakalı kimsenin kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz" anonsunu yaptı.


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