Kastamonuspor'dan Amedspor'a dostluk mesajı: 'Biz düşman değiliz'

Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:29

Güncelleme: 12.04.2024 - 13:29

Kastamonuspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kendi sahasında Amedspor'u konuk edecek. Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, karşılaşma öncesi bir açıklama yayımlayarak fair-play çağrısı yaptı.

Cengiz Aygün'ün açıklamaları şu şekilde:

“Hafta sonu inşallah bir bayram yaşayacağız. Amedspor’la belki de sezonun en önemli maçını oynayacağız. Çocuklar çalışıyorlar. O maça varlığıyla yokluğuyla girecekler. Çıkacaklar oynayayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat futbol bir barış olayıdır. Futbol sevgidir. Futbol bir spordur. Sporun özünde de olan şey kavga, gümbürtü değil. Futbol bir oyundur. İnsanları mutlu etmek için oynan bir spor dalıdır.

Cengiz Aygün

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"



Biz Diyarbakırlı kardeşlerimizi, Amedspor’u en iyi şekilde karşılayacağız. İnanıyoruz biz kazanacağız ve şampiyon olacağız. Oyunun tamamen fair play çerçevesinde geçmesini, hiçbir provokasyona izin verilmemesini, tamamen kardeşlik havasında bu maçın yaşanmasını bütün hemşehrilerimden rica ediyorum.

Biz hiç kimseye düşman değiliz. Kastamonu halkının yüreğinde de böyle bir şey yok. Biz Karadeniz takımıyız, Amedspor da bir Güney Doğu takımı. Hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar bizim düşmanımız değil. Amedspor oraya maça gittiğimizde bizi karşıladırlar, maçı kazandığımızda da alkışlayıp uğurladılar. Biz de kendilerini aynı şekilde karşılayacağız.

Biz düşman değiliz, provokasyondan uzak duralım.”

DİYARBAKIR'DA DEV EKRANLAR KURULACAK

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Amedspor, ligin 35'inci haftasında 14 Nisan Pazar günü 15.00’te ikinci sıradaki rakibi Kastamonuspor’a konuk olacak.

Rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Amedspor'un karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ve Park Orman’da, dev ekranlar kuracak.