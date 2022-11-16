Diyarbakır'da tarihi maç: Türkiye İskoçya'yı devirdi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 22:04

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli takım, mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Milli takıma galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü 62. dakikada Josh McGinn'den geldi.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

Miller, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacak.

ARDA, ONUR, SAMET VE TAYYİP'İN HAYALLERİ ERTELENDİ

Stefan Kuntz tarafından oyuna dahil edilmeyen Arda Güler, Onur Bulut, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç, ilk kez milli formayı giyme hayalini Çekya maçına bıraktı.

CENK ÖZKACAR İLK KEZ 11'DE

İskoçya karşısında ilk 11'de forma şansı yakalayan Cenk Özkacar, bu şansı ilk kez yakaladı.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ile beraber oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Uğurcan Çakır korurken, orta sahada Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu oynadı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.

ARDA GÜLER YEDEKLER ARASINDA

İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler ve Tayyip Talha Sanuç yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Doğukan Sinik, Eren Elmalı, Berkay Özcan, Enes Ünal, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Onur Bulut yedek soyundu.

İSKOÇYA İLE 2. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız, 2-1'lik skorla kazandı.

Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.

DİYARBAKIR'DA İLK MİLLİ MAÇ

Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır Stadı, Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu.

Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi.

Ayrıca tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı açıldı.