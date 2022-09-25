Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya milli takım müjdesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın milli takım yetkilileri tarafından takip edilmeye başlandığı ileri sürüldü.
Son dönemde performansını ciddi şekilde yükselten Sergio Oliveira'ya iyi bir haber geldi.
Takvim'in haberine göre, Portekiz Milli Takımı yetkililerinin tecrübeli yıldızı yeniden takip altına aldığı ve önümüzdeki dönemde canlı olarak da Oliveira'yı izleyeceği öğrenildi.
1 YILDIR MİLLİ FORMADAN UZAK
13 kez Portekiz formasını giyen Sergio Oliveira, buna karşın 1 yılı aşkın süredir de milli takımdan uzak.
30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.
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