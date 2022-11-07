Galatasaray Nef'te Göksenin Köksal'a milli takım daveti
Galatasaray Nef oyuncusu Göksenin Köksal, Türkiye A Milli Basketbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı.
A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.
Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'
- 56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan 'alfabe' sorusu