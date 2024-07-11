Djiku'dan Mourinho sözleri: 'O bir futbol efsanesi'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:37

Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe'de, Ganalı stoper Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk olan Djiku'nun açıklamaları şöyle:

"Çalışmalarımız iyi gidiyor. Oynayacağımız bir hazırlık maçı var ve o yaklaşıyor. Seviyemizi ve ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen sene iyi ve kaliteli bir takım vardı. Birçok oyuncu bu sene de devam ediyor."

"MOURINHO BİR FUTBOL EFSANESİ"

"Hocamızın oyun taktiği ve felsefesini anlamaya ve oturtmaya çalışıyoruz. Gerçekten kendisi çok büyük bir teknik adam ve taktisyen. Kariyeri boyunca her şeyi kazanmış bir futbol efsanesi. Onun tecrübesinden faydalanmak bizi çok mutlu ediyor."

"BU ÇALIŞMALAR BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

"Gerçekten çok çalışıyoruz ve yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Bu ilerisi için bize fazlasıyla yarar getirecektir. Bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacaktır."

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

"Geçen sene bu takıma geldiğimde hızlı bir şekilde adapte olduğum için gerçekten çok mutlu olmuştum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. İyi bir sezon geçirsek de maalesef şampiyonluğu elde edemedik. Bu yıl da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben kapasitemi göstermeye çalıştım. Geçen sene Fransa'dan geldiğimde beni pek kimse tanımıyordu ama ben kendimi ve kapasitemi biliyordum"

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

"Takım içerisinde ruhuyla ve azmiyle oynayan çok fazla oyuncu sayabiliriz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de bu ruhu sergilememiz gerekiyor. Hocamız da vereceği tavsiyelerle bizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Öyle zannediyorum ki güzel bir sezon geçireceğiz hep birlikte."

"LUGANO MAÇINA KADAR HAZIR OLACAĞIZ"

"Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Önümüzde geçmemiz gereken üç tur var. Lugano maçına kadar hazır olacağız ve tabiki de ilk resmi maçımızda sezona galibiyetle başlamak istiyoruz"