Fenerbahçe'nin rakibine Inter'den takviye!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:17

Güncelleme: 10.07.2024 - 13:17

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, Inter'de forma giyen Mattia Zanotti'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

ANLAŞMA SAĞLADI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; bir süredir Zanotti ile ilgilenen İsviçre temsilcisi, futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı ve transferin tamamlanması resmi imzaların atılmasına kaldı.

ÖNCEKİ SEZON DA İSVİÇRE'DEYDİ

Inter ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, önceki sezonu bir başka İsviçre takımı St. Gallen'de kiralık olarak geçirmişti.

35 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan İtalyan sağ bek, 35 maçta forma giydiği St. Gallen'de 3 gol, 5 asiste imza attı.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA

Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçı 23 Temmuz Salı günü deplasmanda, rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü kendi sahasında oynayacak.