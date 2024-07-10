Fenerbahçe'nin rakibine Inter'den takviye!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı İsviçre takımı Lugano'nun, Inter'de forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Mattia Zanotti ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, Inter'de forma giyen Mattia Zanotti'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
ANLAŞMA SAĞLADI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; bir süredir Zanotti ile ilgilenen İsviçre temsilcisi, futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı ve transferin tamamlanması resmi imzaların atılmasına kaldı.
ÖNCEKİ SEZON DA İSVİÇRE'DEYDİ
Inter ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, önceki sezonu bir başka İsviçre takımı St. Gallen'de kiralık olarak geçirmişti.
35 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST
Piyasa değeri 4 milyon Euro olan İtalyan sağ bek, 35 maçta forma giydiği St. Gallen'de 3 gol, 5 asiste imza attı.
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçı 23 Temmuz Salı günü deplasmanda, rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü kendi sahasında oynayacak.
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