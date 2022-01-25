Djokovic hakkında çarpıcı iddia: 'Aşı olmadan kariyerine devam etmesi zor'

25 Ocak 2022 Salı, 12:25

Tim Henman, Djokovic'in aşı olmadan oynayabileceği ülkelerin sınırlı olduğunu ve aşı olmadan kariyerine devam etmesinin zor olduğunu söyledi.

Eski dünya 1 numarası İngiliz Tim Henman, Novak Djokovic’in corona virüsü aşısı konusundaki tutumunu değiştirmediği takdirde daha büyük unvanlar için mücadele etmesinin “çok zor” olacağını söyledi. Henman, Djokovic’in Avustralya’dan sınır dışı edilmesini hiçbir kazananın olmadığı bir “fiyasko” olarak nitelendirirken, Sırp raketin aşı olmadan oynayabileceği ülkelerin sınırlı olduğunu söyledi.

HALA HANGİ KORTA KABUL EDİLECEĞİ BİLİNMİYOR

Dünya genelinde yürürlükte olan corona virüsü kuralları göz önüne alındığında, Djokovic'in bu yıl ilk kez hangi korta çıkacağı hala tahmin edilemiyor. Djokovic'in Roland Garros’taki unvan savunması, Fransa’nın geniş mekanlar için bir corona virüs geçiş kuralına sahip olması ve bakanların muafiyet olmayacağını söylemesi nedeniyle şüpheli.

Wimbledon güçlü bir olasılık gibi görünse de, İngiltere’ye gelen aşısız ziyaretçiler 10 gün karantinada kalmak zorunda. ABD'ye giriş içinse mevcut kurallar Avustralya’ya çok benziyor ve Djokovic ülkeye girmek için bir muafiyete ihtiyacı olacak. Eurosport’s Cube’da Henman, “Djokovic fiyaskosunu düşündüğünüzde, yaşananlar gerçekten karmakarışıktı. Açıkçası Djokovic’in Avustralya Açık’ta oynayamaması, etkinlik, taraftarlar ve Djokovic’in kendisi için hayal kırıklığı yarattı. Aşı olmazsa profesyonel kariyerine devam etmesi çok zor görüneceğinden, girebileceği ülkelerle oldukça sınırlı olacak gibi görünüyor” dedi.