Djokovic'e göre Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'dan men edilmesi yanlış

24 Mayıs 2022 Salı, 13:26

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'ın Rus ve Belaruslu sporcular için aldığı kararı eleştirdi.

Djokovic, geçen yıl da dahil 6 şampiyonluk kazandığı Wimbledon'ı organize eden All England Lawn Tenis Kulübü'nün karar öncesi oyuncular, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) veya Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşmediğini hatırlatarak, "Hassas ve neye karar verirseniz verin çatışma yaratacak bir konu. Ne yazık ki birleşme yerine ayrışmaya sebep olacak. Bu nedenle kararın yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ATP ve WTA'nın Wimbledon'a bu yıl sıralama puanı vermeme kararını desteklediğini ve Wimbledon'da oynamak istediğini belirten Sırp tenisçi, "Wimbledon, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum turnuva. Bu nedenle olaya puan veya para ödülü perspektifinden bakmıyorum" yorumunu yaptı.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 7. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçinin katılamayacağı 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.