Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğan Alemdar hangi takımlarda futbol oynadı?

Gelecek sezon Fransa 2. Lig'de mücadele edecek Troyes, kadrosunu Doğan Alemdar ile güçlendirmek istiyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğan Alemdar hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:54
Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğan Alemdar hangi takımlarda futbol oynadı?
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Rennes forması giyen Doğan Alemdar'a Fransa'dan talip çıktı. Le Parisien'de yer alan habere göre, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Troyes'in kadrosunu 20 yaşındaki eldivenle güçlendirmek istediği belirtildi. Doğan Alemdar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde doğdu. Millî futbolcu, Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'de oynamaktadır.

DOĞAN ALEMDAR'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2013-2019 Kayserispor

Profesyonel kariyeri

2019-2021 Kayserispor 

2021- Stade Rennais 

Millî takım kariyeri

2019 Türkiye U-17 

2019-2020 Türkiye U-18 

2020 Türkiye U-19 

2021- Türkiye U-21 

2022- Türkiye



Doğan Alemdar Futbolcu Milli sporcu

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