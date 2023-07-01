Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğan Alemdar hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:54

Güncelleme: 01.07.2023 - 20:54

Rennes forması giyen Doğan Alemdar'a Fransa'dan talip çıktı. Le Parisien'de yer alan habere göre, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Troyes'in kadrosunu 20 yaşındaki eldivenle güçlendirmek istediği belirtildi. Doğan Alemdar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde doğdu. Millî futbolcu, Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'de oynamaktadır.

DOĞAN ALEMDAR'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2013-2019 Kayserispor

Profesyonel kariyeri

2019-2021 Kayserispor

2021- Stade Rennais

Millî takım kariyeri

2019 Türkiye U-17

2019-2020 Türkiye U-18

2020 Türkiye U-19

2021- Türkiye U-21

2022- Türkiye



