Doğan yine başkan

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Doğan’ın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Zeyyat Kafkas, Ali Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Doğan, “Önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor’un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. MHK’nin mevcut yapısının bu futbolu adil ve düzgün bir şekilde yönetemeyeceği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır” dedi.