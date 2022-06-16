Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, nereli?

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:50

Doğucan Haspolat 2000 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Haspolat, futbol hayatına Excelsior altyapısında başladı. 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu.

2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğucan Haspolat, Ocak 2020'de 300 bin Euro'ya Kasımpaşa'ya transfer oldu. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.

DOĞUCAN HASPOLAT TRABZONSPOR YOLUNDA



Trabzonspor, Jens Stryger Larsen, Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.