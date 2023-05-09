Dolandırıcılık skandalına ilişkin Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Fatih Terim'in damadını işaret etti

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:55

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:55

İstanbul'da özel bir bankanın Levent Büyükdere Şube Müdürü S.E. hakkında “özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Soruşturmaya konu olan rakamın 80 milyon doları bulduğu ileri sürülürken mağdurlar arasında çok sayıda iş insanının yanı sıra Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi futbol dünyasından ünlü isimler de olduğu ileri sürüldü.

Ünlülerin "mağdur" olduğu dolandırıcılık skandalı kamuoyunun gündemine otururken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı da konuya ilişkin çarpıcı yazı kaleme aldı.

Altaylı, 9 Mayıs tarihli köşesinin "Damat" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup futbolcunun, bir bankanın şube müdiresi tarafından oluşturulmuş saadet zinciri ile soyulması ya da dolandırılması medyamızın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Daha uzun süre de çekecektir.

Terim’in bir bankacı kadına, Futbolcuların da yıllarca hocalıklarını yapan Terim’e güvenmesi ve “Hocanın bir bildiği vardır” inancı ile yüksek kazanç elde etme hayali ne yazık ki bu çocuklara büyük para kaybettirmiş.

Ortada bir hesap olmadığı için, kim ne verdi arada ne geri aldı ne alamadı net olarak ortaya koyulamadığı için zararlarını tazmin etmeleri güç görünüyor.

Ancak tüm bu olayla ilgili yazılanları okuduğum zaman ortada bir eksik var.

O eksik Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı.

Bahçekapılı’nın bu işin içindeki fonksiyonu tam olarak ortaya koyulmadan ve anlaşılmadan bu saadet zinciri çözülemez gibime geliyor.

En azından futbolcular açısından."

Volkan Bahçekapılı (solda)