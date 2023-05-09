Galatasaray sosyal medyada rekor kırdı!
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Galatasaray, sosyal medyada da liderliği ele geçirmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulüp oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.
SOSYAL MEDYADA DA LİDER
Galatasaray bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.
Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspor'un ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.
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