Galatasaray sosyal medyada rekor kırdı!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:38

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA DA LİDER

Galatasaray bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspor'un ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.