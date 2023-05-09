Galatasaray sosyal medyada rekor kırdı!

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Galatasaray, sosyal medyada da liderliği ele geçirmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulüp oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:38
Galatasaray sosyal medyada rekor kırdı!
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Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA DA LİDER

Galatasaray bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş'ın 5.4 milyon ve Trabzonspor'un ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.


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