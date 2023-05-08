Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15’e çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir’i mağlup etmesiyle ligde evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:36
Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15’e çıkardı
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. 

Aslan sahasında sadece ligin 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.


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