'Dollar Man' adlı atın jokeyi Kadir Tokaçoğlu, talihsiz kazayı anlattı
96'ncı Gazi Koşusu'nda ön sol ayak bileği kırılan ve yarış sonrası uyutulan 'Dollar Man' adlı atın jokeyi Kadir Tokaçoğlu, talihsiz kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk anısına bu yıl 96'ncısı düzenlenen Gazi Koşusu'nda, ön sol ayak bileği kırılan 'Dollar Man' adlı at uyutuldu. Oluşan kırık nedeniyle yarışı bırakan ve sonrasında iğne ile uyutulan atın jokeyi Kadir Tokaçoğlu, "Attan indiğimde ön sol ayak bileğinin kırıldığını gördüm. Üzücü bir olaydı. Bizim için o gün, güzel geçecekti. Fakat sonu kötü bitti. Talihsiz bir kaza oldu" dedi.
'SECRET POWER' KAZANDI
96'ncı Gazi Koşusu, 26 Haziran'da İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 40 bin kişinin tribünlerden, milyonlarca kişinin ekrandan takip ettiği yarışı, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı 'Secret Power' isimli safkan at kazandı. Yarış sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yarışta atların bin 700'e geldiği sıralarda 10 numaralı 'Dollar Man' adlı at sakatlandı. 'Dollar Man'dan inerek ilk kontrolleri yapan jokey Kadir Tokaçoğlu, yarışa devam edemedi. 'Dollar Man'in ön sol ayak bileğinin kırıldığı tespit edildi. Yarıştan da menedilen 'Dollar Man', oluşan kırık nedeniyle daha sonra uyutuldu.
"ÖN AYAKLARINDA RAHATSIZLIK OLDUĞUNU HİSSETTİM"
20 yıldır jokeylik yaptığını belirten Kadir Tokaçoğlu, Gazi Koşusu'nda ciddi bir kalabalık olduğunu belirterek, "Heyecanlıydık, 'Dolar Man' adlı ata bindim. Atıma da güveniyordum, tabii ki umutluyduk. Tempo atıydı, aldığım direktif üzerine ön tarafa sarkmam gerekiyordu. İyi başladık, yarışı ön tarafta takip ettik. Bin 700'lerden sonra atımın ön ayaklarında rahatsızlık olduğunu hissettim. Karşı düzlüğe dönerken, atımı yavaşlatmak istedim. Çünkü ön ayakları rahat değildi. Attan indiğimde ön sol ayak bileğinin kırıldığını gördüm. Üzücü bir olaydı. Bizim için o gün, güzel geçecekti. Fakat sonu kötü bitti. Talihsiz bir kaza oldu" diye konuştu.
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