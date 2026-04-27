Dolmabahçe'de sessiz gece: Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'e diş geçiremedi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4. sırada yer alırken puanını 56'ya yükseltti. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise 21 puana ulaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ilekarşılaşacak. Siyah-Beyazlılar sonrasında ise Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük ise 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

RIDVAN YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, rakip takımdan Barış Kalaycı'yı formasından çekmesinin ardından 77. dakikada sarı kart gördü.

Bu sarı kartın ardından Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük

81' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden; El Bilal yerine Mustafa Hekimoğlu ve Olaitan yerine Asllani oyuna dahil oldu.

78' Karagümrük'te iki oyuncu değişikliği birden; Barış Kalaycı yerine Çağatay Kurukalıp ve Serginho yerine Anıl Yiğit oyuna dahil oldu.

77' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sarı kart gördü.

72' Karagümrük'te Bartuğ Elmaz yerine Tiago Çukur oyuna dahil oldu.

66' Beşiktaş'ta Rashica yerine Cerny oyuna dahil oldu.

60' Ndidi'nin ortasında El Bilal'in kafa vuruşunda top kaleciyi geçerken yan direkte patladı. Dönen topu takip eden Oh'un şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

56' Karagümrük'te iki oyuncu değişikliği birden; Larsson yerine Babicka ve Traore yerine Kranevitte oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

35' Fatih Karagümrük'te Ahmed Traore sarı kart gördü.

27' Orkun Kökçü'nün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu direk dibinde Grbic kurtardı.

19' Karagümrük'te Bartuğ ceza alanı sağ ön çaprazından kaleye plase yolladı. Kaleciyi geçen top direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Serginho'nun şutunda kaleci Devis gole izin vermedi.

14' Beşiktaş'ta Emirhan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.