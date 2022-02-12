Domenec Torrent Galatasaray tarihine geçti

12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:22

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2022 yılında henüz resmi maç kazanamadı.

Ayrıca OPTA'nın verilerine göre Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.