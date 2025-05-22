Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu!

2021-2022 sezonunun 2. yarısında Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent, başarısız bir performans ortaya koymuştu.
İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak çıktığı 20 maçta sadece 1.30'luk puan ortalaması tutturmuştu. Torrent, Galatasaray macerası sonrası 2024 yılında San Luis'in başına geçti.
Burada 40 maçta 1.38'lik puan ortalaması yakalayan İspanyol çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.
Meksika ekibi Monterrey, Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Torrent'in takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığını belirtti.