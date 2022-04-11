Domenec Torrent: Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:26

Süper Lig 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı. Zorlu karşılaşmanın hemen ardından ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

''ATTIKLARI GOL KOMİKTİ''

Galatasaray'ın İspanyol teknik adamı Domenec Torrent, Fenerbahçe'nin gollerini değerlendirdi. Torrent, golü komik bulduğunu söyleyerek ekledi: ''Dengeli bir maçtı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece 2 pozisyonu vardı. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz."

''GELECEK HAKKINDA KAYGIM YOK''

Burak Elmas'ın seçime gitmesi hakkında konuşan Torrent, başkanın kim olacağı ile ilgilenmediğini söyledi. Torrent, ''Gelecek hakkında kaygım yok. Sadece bugünün sonucuyla ilgileniyorum. Kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da Galatasaray için zor bir sezondu. Benim için bir sonraki başkanın kim olacağı önemli değil. Önümüzde 6 maç var, kazanmaya çalışacağım. Projeyle ilgili bir şey. Türkiye'de gördüğüm şey, bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor'' ifadelerini kullandı.

''PROJENİN AMACI NE?''

İşlerinin maç kazanmak olduğunu söyleyen Torrent, ''Benim ve ekibimin işi, olabilecek maksimum sayıda maç kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi şu, benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Çok büyük bazı hocalar, zamana ihtiyaç duydular. Onlara inanıldığı için onlarla devam ettiler. Projeye inanç yoksa, onunla ilgili yapacağımız bir şey yok. Proje, sonraki maçı kazanmaksa biz sonraki maçı ve ondan sonraki maçı kazanmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.